В Ростове полиция пресекла фиктивную регистрацию 146 мигрантов на Темернике

146 иностранцев фиктивно зарегистрировали в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов выявили схему незаконной легализации иностранцев в микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону. Полицейские обнаружили два адреса, которые использовались для массовой прописки приезжих. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.

— Установлено, что в 2025—2026 годах по указанным адресам выявлено пять фактов постановки на миграционный учет 146 иностранных граждан. Проверка показала, что люди там никогда не проживали. Регистрация носила исключительно фиктивный характер, — уточнили в ведомстве.

Собственники помещений оформляли документы для иностранцев. Фото: МВД региона.

Собственники помещений оформляли документы для иностранцев, легализуя их статус пребывания в России, но физически жилплощадь не предоставляли. В отношении владельцев недвижимости следователи уже возбудили уголовные дела. Сейчас силовики устанавливают детали преступления и разыскивают возможных соучастников противоправной деятельности.

Нарушения миграционного законодательства зафиксированы и со стороны самих приезжих. Шесть человек предоставили недостоверные сведения при первоначальной постановке на учет — принято безапелляционное решение об их выдворении за пределы Российской Федерации. Остальных фиктивно зарегистрированных мигрантов в настоящий момент разыскивают оперативники.

