В Ростове полиция пресекла фиктивную регистрацию 146 мигрантов на Темернике

— Установлено, что в 2025—2026 годах по указанным адресам выявлено пять фактов постановки на миграционный учет 146 иностранных граждан. Проверка показала, что люди там никогда не проживали. Регистрация носила исключительно фиктивный характер, — уточнили в ведомстве.