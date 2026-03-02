Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники предлагают «организовать» возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
«В соцсетях и чатах предлагают свои услуги “помогаторы”, которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется», — рассказала она.
В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное «бронирование отелей» для пассажиров отменённых рейсов.
«За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ», — добавила Лазарева.