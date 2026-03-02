Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме

Мошенники предлагают якобы организовать возвращение в Россию с Ближнего Востока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники предлагают «организовать» возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«В соцсетях и чатах предлагают свои услуги “помогаторы”, которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется», — рассказала она.

В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное «бронирование отелей» для пассажиров отменённых рейсов.

«За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ», — добавила Лазарева.