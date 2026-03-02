В Одесской области мужчина притворился бабушкой, чтобы сбежать в Молдавию

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, в пункт пропуска прибыла местная жительница на автомобиле с пассажирами. Во время проверки документов внимание сотрудников привлекла женщина 1954 года рождения, которая была закутана в платок и избегала общения.