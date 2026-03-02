В Одесской области мужчина притворился бабушкой, чтобы сбежать в Молдавию

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, в пункт пропуска прибыла местная жительница на автомобиле с пассажирами. Во время проверки документов внимание сотрудников привлекла женщина 1954 года рождения, которая была закутана в платок и избегала общения.
На вопросы пограничников вместо неё отвечала водитель. Когда пассажирку попросили снять платок, выяснилось, что под женской одеждой скрывался 30-летний мужчина.
В отношении него составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы. Водителю грозит уголовная ответственность за незаконную переправку через государственную границу Украины.
Ранее сообщалось, что украинские граждане в последнее время стали чаще пытаться напролом прорвать границу, чтобы сбежать из страны от мобилизации.