В Ростове более 80% учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках

Ростов-на-Дону демонстрирует высокий уровень поддержки запрета на использование смартфонов во время уроков: инициативу одобряют 84% родителей и 90% учителей города. Такие данные приводит сервис SuperJob.
По информации исследователей, педагоги отмечают улучшение концентрации учащихся. Интересно, что отцы поддерживают дисциплинарную меру чаще матерей.
Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах официально вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях, но за исключением экстренных случаев. При этом приносить устройства в школу не запрещено — они должны быть убраны или находиться в специально отведенных местах.
