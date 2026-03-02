Ричмонд
В Ростове более 80% учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках

Ростовские отцы чаще матерей выступают за запрет мобильных на уроках.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону демонстрирует высокий уровень поддержки запрета на использование смартфонов во время уроков: инициативу одобряют 84% родителей и 90% учителей города. Такие данные приводит сервис SuperJob.

По информации исследователей, педагоги отмечают улучшение концентрации учащихся. Интересно, что отцы поддерживают дисциплинарную меру чаще матерей.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах официально вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях, но за исключением экстренных случаев. При этом приносить устройства в школу не запрещено — они должны быть убраны или находиться в специально отведенных местах.

