В Ростове более 80% учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах официально вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях, но за исключением экстренных случаев. При этом приносить устройства в школу не запрещено — они должны быть убраны или находиться в специально отведенных местах.