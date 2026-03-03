В Краснодаре восстановят улицы после зимних испытаний

Преображение ждет четыре улицы Краснодара в рамках региональной программы. Дорожники отремонтируют участки дорог на Обрывной — от Воронежской до дома 131/9; дублере Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской; Воронежской — от Майкопской до Обрывной и переулке Петровского — от улицы Ковтюха до Адыгейской Набережной. Состояние этих улиц резко ухудшились после непогоды зимой.
«Снегопады и затяжные дожди негативно сказались на состоянии дорог, требуя оперативного их благоустройства. Приоритетное внимание уделяется магистралям, по которым курсирует общественный транспорт», — сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.
В скором времени ремонтные работы стартуют еще на двух объектах: улице Циолковского и улице Богатырской, расположенных в Новознаменском жилом массиве.