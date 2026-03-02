«Женщина в реанимации по моей вине»: Гульназ Асаева призналась, почему была за рулем в момент ДТП

Башкирская певица Гульназ Асаева вновь вышла на связь и рассказала о ДТП, которое произошло 28 февраля. Она объяснила, почему оказалась за рулем, и попросила не распространять ложную информацию.
По словам артистки, изначально машину вез танцор, но ему стало плохо, и она села за руль, чтобы дать коллеге отдохнуть. «И вот какой итог», — написала Асаева, признав, что ее уже лишили водительских прав, хотя, по ее мнению, они ей и не понадобятся.
Певица также рассказала, что молится за женщину, которая из-за нее находится в реанимации в тяжелом состоянии. В день аварии она приезжала к пострадавшим в больницу, но ее не пустили. Артистка оставила продукты и записку со своими координатами, предложив помощь.
Асаева призвала не распространять ложную информацию и подчеркнула, что не даст себя клеветать.
— Концерты продолжим только после того, как все придут в себя. Без разрешения потерпевших концерты ставить не будем, — заявила певица.
Напомним, ДТП произошло на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. В машине находились музыканты и танцоры. Четыре человека пострадали, двое — серьезно.
