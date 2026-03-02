«Женщина в реанимации по моей вине»: Гульназ Асаева призналась, почему была за рулем в момент ДТП

По словам артистки, изначально машину вез танцор, но ему стало плохо, и она села за руль, чтобы дать коллеге отдохнуть. «И вот какой итог», — написала Асаева, признав, что ее уже лишили водительских прав, хотя, по ее мнению, они ей и не понадобятся.