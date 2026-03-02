В Ростове открыли центр поддержки участников СВО

Центр поддержки участников СВО открыли в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом ранее сообщили донские власти.
На открытии центра побывал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона посетил площадку, пообщался с военнослужащими, а также вручил ключи от спецмашин участникам СВО.
По информации властей, новое пространство должно объединить меры социальной поддержки в одном месте.
В частности, в учреждении будут работать специалисты, которые смогут проконсультировать бойцов СВО по разным вопросам, поддержать в обучении, помочь с трудоустройством.
Также на базе центра планируют работу «социального такси» и пункта проката технических средств реабилитации. Помещения адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.
