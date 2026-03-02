В Башкирии снижается заболеваемость опасной инфекцией. Но специалисты призывают не терять бдительность

Роспотребнадзор Башкирии сообщило о снижении заболеваемости респираторными инфекциями. За минувшую неделю показатель упал на 9,4% среди всех возрастных групп.
Ведомство рекомендует жителям не забывать о простых мерах профилактики: тщательно мыть руки после улицы и транспорта, использовать антисептики, регулярно проветривать помещения и по возможности избегать мест массового скопления людей.
С наступлением весны специалисты советуют укреплять иммунитет: включить в рацион свежие овощи и фрукты, соблюдать режим дня, полноценно высыпаться и проводить время на свежем воздухе, одеваясь по погоде.
При появлении первых симптомов простуды (высокой температуры, слабости, ухудшении самочувствия) необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
