Перевозчиков на междугородних такси начнут штрафовать в Ростовской области

— В центре внимания — факты использования транспорта, зарегистрированного как такси (более чем на пять посадочных мест), для регулярных перевозок. Федеральное законодательство четко разграничивает такси и регулярные перевозки по расписанию. Деятельность без разрешения квалифицируется как оказание услуг, не предусмотренных законом, — пояснила в своем телеграм-канале Алена Беликова.