Перевозчиков на междугородних такси начнут штрафовать в Ростовской области

В Ростовской области перевозчикам-нарушителям, выполняющим междугородние маршруты с привокзальных площадей, грозит административная ответственность. Об этом по итогам совещания сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Дона Алена Беликова.
— В центре внимания — факты использования транспорта, зарегистрированного как такси (более чем на пять посадочных мест), для регулярных перевозок. Федеральное законодательство четко разграничивает такси и регулярные перевозки по расписанию. Деятельность без разрешения квалифицируется как оказание услуг, не предусмотренных законом, — пояснила в своем телеграм-канале Алена Беликова.
Теперь планируется комплексная проверка. Об усилении контроля на привокзальных территориях договорились с Ространснадзором. Эти меры защитят добросовестных перевозчиков и пассажиров.
— Мы не можем допустить, чтобы безопасность и законность перевозок ставились под угрозу ради сиюминутной выгоды, — подчеркнула Алена Беликова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.