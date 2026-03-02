Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевозчиков на междугородних такси начнут штрафовать в Ростовской области

В Ростовской области взяли на контроль междугородние перевозки с привокзальных площадей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перевозчикам-нарушителям, выполняющим междугородние маршруты с привокзальных площадей, грозит административная ответственность. Об этом по итогам совещания сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Дона Алена Беликова.

— В центре внимания — факты использования транспорта, зарегистрированного как такси (более чем на пять посадочных мест), для регулярных перевозок. Федеральное законодательство четко разграничивает такси и регулярные перевозки по расписанию. Деятельность без разрешения квалифицируется как оказание услуг, не предусмотренных законом, — пояснила в своем телеграм-канале Алена Беликова.

Теперь планируется комплексная проверка. Об усилении контроля на привокзальных территориях договорились с Ространснадзором. Эти меры защитят добросовестных перевозчиков и пассажиров.

— Мы не можем допустить, чтобы безопасность и законность перевозок ставились под угрозу ради сиюминутной выгоды, — подчеркнула Алена Беликова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.