Звезда по имени «Солнце»

Никогда не забуду момент, когда мы подписывали договор на ту постановку и заговорили о деньгах. Он тогда сказал: «Вы что думаете, это мне? Нет. Вы деньги на карточку переведете, а мне как раз артистам надо платить зарплату. У меня же нет государственного финансирования. Всё, что заработаем на продаже билетов, то и получаем. Все гонорары от книг, от их переиздания, я отдаю театру. На себя не трачу ничего. Живу очень аскетично, в однокомнатной маленькой квартирке».