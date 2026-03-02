Что на самом деле происходит в Дубае: откровенный рассказ живущей в городе уфимки

По словам Барлыбаевой, 28 февраля о происходящем она узнала из соцсетей — от родственников гостивших у нее подруг из Уфы. Беспокойство у людей вызвало падение обломка ракеты рядом с пятизвездочным отелем на острове «Пальма Джумейра», где возник пожар. Многие туристы после инцидента выселились и уехали за город.