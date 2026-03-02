Ричмонд
Что на самом деле происходит в Дубае: откровенный рассказ живущей в городе уфимки

Уфимка-блогер откровенно рассказала о происходящем в Дубае.

Источник: Комсомольская правда

Блогер из Башкирии Залифа Барлыбаева, последние годы живущая в Дубае, поделилась с наблюдениями о ситуации в ОАЭ. Она рассказала информационному агентству «Башинформ», что обстановка в городе остается спокойной, а паника раздувается преимущественно в социальных сетях.

По словам Барлыбаевой, 28 февраля о происходящем она узнала из соцсетей — от родственников гостивших у нее подруг из Уфы. Беспокойство у людей вызвало падение обломка ракеты рядом с пятизвездочным отелем на острове «Пальма Джумейра», где возник пожар. Многие туристы после инцидента выселились и уехали за город.

Гостьи Залифы должны были вылететь домой 2 марта, но пока рейсы отменяют. Вопрос о продлении проживания туристов решается за счет государства.

Блогер отметила, что вечером 1 марта в отдалении был слышен шум ракет и взрывов, однако в районе ее дома никаких происшествий зафиксировано не было. Она подчеркнула, что делает выводы исключительно из личных впечатлений и наблюдает большое количество фейков в соцсетях: многие видео смонтированы из старых кадров или сгенерированы нейросетями.

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поручил держать на контроле вопросы туристов из республики, находящихся в странах Ближнего Востока.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.