Российские ученые работают над передовыми методами лечения рака крови

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минимум шесть команд в России разрабатывают химерные Т-клеточные рецепторы (CAR) для применения их в онкогематологии, они должны распознавать и уничтожать раковые клетки, сообщил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина Евгений Никитин.