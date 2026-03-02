В Госдуме предложили отменить штраф за утерю паспорта

Депутаты отметили, что значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умышленными действиями гражданина, а с кражами, случайной потерей, чрезвычайными обстоятельствами или иными объективными факторами. При этом, по их словам, гражданин уже несет существенную финансовую нагрузку: размер государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей.