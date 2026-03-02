Трамп заявил, что разочаровался в Стармере после отказа предоставить авиабазу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сильно разочарован в премьер-министре Великобритании Кире Стармере, поскольку он не разрешил использовать совместную базу в Индийском океане для ударов по Ирану.
По словам главы Белого дома, в конечном счете Стармер все же пошел навстречу американской стороне, однако на это ушло «слишком много времени».
— Такого, возможно, никогда не происходило раньше между нашими странами. Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны, — сказал он в интервью британской газете The Daily Telegraph.
Ранее Стармер сообщил, что Соединенное Королевство подняло самолеты на Ближнем Востоке в рамках «региональной оборонительной операции». Кроме того, британские военные усилили уровень защиты баз и персонала в регионе до самого высокого уровня.
Как отметило издание El Pais, Испания, в отличие от Франции, Германии и Великобритании, отказалась поддерживать военную агрессию США и Израиля против Ирана. Мадрид отказался предоставлять Вашингтону свои военные базы.