Алекса с мужем скорбят о «надёжном друге» Джабраилове, но не все верят в их искренность

Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа пытались реанимировать пациента, но спасти не смогли. Предположительно, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в версию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать» на фоне появления его имени в файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-торговле и педофилии. До гибели Джабраилов страдал от затяжной депрессии и был наркозависим. О возможном суициде он намекал своим охранникам, которые не спускали с него глаз.