В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам компенсацию за капремонт

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил премьер-министру Михаилу Мишустину изменить порядок компенсации за взносы на капремонт для пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».
«Если государство признает право человека на льготу — она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок», — говорится в сообщении от парламентария.
Слуцкий заметил, что сейчас требуется от пенсионера заплатить взнос, а чтобы получить компенсацию, побегать по инстанциям и собрать кучу справок. Это, по словам депутата, несправедливо.
Льготы на ЖКУ должны начисляться автоматически без подачи заявлений. Слуцкий предложил ввести прямой льготный порядок оплаты, при котором размер платежа для льготников сразу уменьшается. При подтвержденной льготе сумма в платежке должна уменьшиться.
Ранее KP.RU сообщил, что с 2026 года для пенсионеров будут действовать новые льготы. Сообщается, что фиксированная часть страховой пенсии увеличится уже с марта.