Баку и Москва примут меры по урегулированию последствий крушения AZAL

Воздушное судно Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшее рейс из Баку в Грозный, потерпело крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау на западе Казахстана. По данным перевозчика, на его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Согласно информации МЧС Казахстана, выжить удалось 29 людям. По сведениям российского посольства, среди них было девять граждан РФ. Всего, в соответствии со списками, на борту летели 16 россиян.