Баку и Москва примут меры по урегулированию последствий крушения AZAL

Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL.

Источник: Аргументы и факты

Азербайджан и Российская Федерация в скором времени реализуют комплекс мер, направленных на урегулирование вопросов, появившихся вследствие авиакатастрофы воздушного судна AZAL в декабре 2024 года. Данная договоренность была достигнута в процессе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-премьера российского правительства Алексея Оверчука в Баку, проинформировала пресс-служба азербайджанского руководства.

«В ходе встречи стороны констатировали, что в развитие договоренностей, достигнутых главами Азербайджана и России на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, в ближайшей перспективе будут предприняты все необходимые практические действия для решения проблем, возникших после катастрофы самолета AZAL 25 декабря 2024 года», — отмечается в сообщении.

В рамках диалога также было подтверждено обоюдное стремление продолжать наращивать взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и транспортно-логистической сферах между государствами, дополнили в пресс-службе.

Воздушное судно Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшее рейс из Баку в Грозный, потерпело крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау на западе Казахстана. По данным перевозчика, на его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Согласно информации МЧС Казахстана, выжить удалось 29 людям. По сведениям российского посольства, среди них было девять граждан РФ. Всего, в соответствии со списками, на борту летели 16 россиян.

