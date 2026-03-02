Как вернуть деньги за автосписание за подписку без уведомления: ответ юриста

В России запретили автоматические списания денег за онлайн-подписки без предупреждения. Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский рассказал, что делать, если списали деньги за подписку без СМС.
«Нововведения будут касаться случаев, когда потребитель удалил из средств оплаты банковскую карту или иное средство платежа, а также не подтвердил новые реквизиты, случаев, когда клиент отменил подписку или не выразил своего согласия на ее новое продление и соответствующую оплату», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом 360.ru.
По новым правилам сервисы должны предупреждать о списании минимум за сутки, указывать сумму платежа и ссылку для быстрой отмены подписки. Исключение составляют подписки, оплачиваемые через мобильного оператора, и тарифы с контентом, тесно связанным с услугами связи.
Если деньги все же списали без уведомления, юрист посоветовал одновременно направлять претензию в службу поддержки сервиса и банк с просьбой вернуть средства. При отказе можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или Банк России, а при необходимости — в суд.
