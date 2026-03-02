NourNews: Иран использовал новую сверхтяжелую ракету в операции против США

«Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в направлении баз США», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, ракета была использована при нанесении удара по одной их американских военных баз на Ближнем Востоке. Отмечается, что Иран в настоящий момент использует ракеты различного типа для атак по объектам США в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что США впервые применили на практике новейшую баллистическую ракету Precision Strike Missile, нанеся удар по территории Ирана. В статье издания TWZ отмечается, что это, вероятно, первый раз, когда вооружение было использовано в боевых условиях. Запуска ракеты осуществлялся при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.