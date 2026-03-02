Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NourNews: Иран использовал новую сверхтяжелую ракету в операции против США

Иран нанес удар сверхтяжелой ракетой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы Ирана применили новую сверхтяжелую ракету в ходе военной операции против США. Об этом сообщает агентство NourNews.

«Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в направлении баз США», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, ракета была использована при нанесении удара по одной их американских военных баз на Ближнем Востоке. Отмечается, что Иран в настоящий момент использует ракеты различного типа для атак по объектам США в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что США впервые применили на практике новейшую баллистическую ракету Precision Strike Missile, нанеся удар по территории Ирана. В статье издания TWZ отмечается, что это, вероятно, первый раз, когда вооружение было использовано в боевых условиях. Запуска ракеты осуществлялся при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше