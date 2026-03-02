Эксперт Ковалев назвал лучшие китайские автомобили по цене до 3 млн рублей

Одним из самых безопасных вариантов в этом бюджете специалист считает кроссовер Haval Jolion. По его словам, модель хорошо адаптирована для России, не испытывает проблем с запчастями и удачно вписана в транспортный налог. Автомобиль предлагает достаточно пространства в салоне, а в верхних комплектациях оснащается полным приводом и широким набором опций, включая пакет активных ассистентов водителя. Ковалев отметил, что Jolion уже успел зарекомендовать себя как надежный и ликвидный автомобиль.