Эксперт Ковалев назвал лучшие китайские автомобили по цене до 3 млн рублей

Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал лучшие китайские машины стоимостью до 3 миллионов рублей. Своим мнением он поделился с «Российской газетой».
Одним из самых безопасных вариантов в этом бюджете специалист считает кроссовер Haval Jolion. По его словам, модель хорошо адаптирована для России, не испытывает проблем с запчастями и удачно вписана в транспортный налог. Автомобиль предлагает достаточно пространства в салоне, а в верхних комплектациях оснащается полным приводом и широким набором опций, включая пакет активных ассистентов водителя. Ковалев отметил, что Jolion уже успел зарекомендовать себя как надежный и ликвидный автомобиль.
В категории машин с пробегом эксперт выделил кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Он обратил внимание на семиместный салон, который благодаря трансформации подойдет для большинства семей. Автомобиль оснащается двухлитровым двигателем и системой полного привода, что делает его интересным предложением на вторичном рынке.
Ранее сообщалось, что в России начали скупать машины с пробегом по цене до миллиона рублей.