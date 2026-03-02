Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за непогоды в Башкирии ограничат движение М-5 «Урал» — до самого утра

В Башкирии из-за непогоды ограничат движение на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об ограничении для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Мера начнет действовать сегодня с 22:00.

Ограничение распространяется на отрезок с 1480 по 1548-й километр, проходящий по территории Уфимского и Иглинского районов. Причина — неблагоприятные погодные условия.

Ориентировочно проезд будет закрыт 12 часов — до 10:00.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.