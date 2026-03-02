Из-за непогоды в Башкирии ограничат движение М-5 «Урал» — до самого утра

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об ограничении для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Мера начнет действовать сегодня с 22:00.
Ограничение распространяется на отрезок с 1480 по 1548-й километр, проходящий по территории Уфимского и Иглинского районов. Причина — неблагоприятные погодные условия.
Ориентировочно проезд будет закрыт 12 часов — до 10:00.
