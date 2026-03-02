El Pais: Испания запретила США использовать военные базы для атак по Ирану

Согласно источнику, Испания отказалась поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана. Страна также решила дистанцироваться от позиции стран Европы, включая Францию и Британию, готовые оказать поддержку Вашингтону и Иерусалиму.
«У Испании очень четкая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Ведомство выступило с осуждением действий США и Израиля, которые пытаются добиться смены власти в Иране нечистоплотными средствами.