El Pais: Испания запретила США использовать военные базы для атак по Ирану

Испания отказалась поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Испания запретила США использовать военные базы страны для так по территории Ирана. Об этом сообщает издание El Pais.

Согласно источнику, Испания отказалась поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана. Страна также решила дистанцироваться от позиции стран Европы, включая Францию и Британию, готовые оказать поддержку Вашингтону и Иерусалиму.

«У Испании очень четкая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Ведомство выступило с осуждением действий США и Израиля, которые пытаются добиться смены власти в Иране нечистоплотными средствами.

