Катар сбил два иранских бомбардировщика Су-24

Катар сбил два иранских истребителя Су-24. Об этом сообщает катарское министерство обороны на странице в соцсети X.
«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета Су-24, летевших со стороны Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении Минобороны Катара.
Успешно перехвачены семь баллистических ракет и пять беспилотников, атаковавших районы страны. Цели ракет и дронов не достигнуты, сообщили в вооруженных силах. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и не распространять слухи.
Напомним, Иран начал наносить удар по союзникам Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке. Отмечается, что Тегеран предпринял атаку по энергостанции Mesaieed и производственному объекту QatarEnergy. Кроме того, Иран нанес удары по военным базам США на Ближнем Востоке.