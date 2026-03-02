Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар сбил два иранских бомбардировщика Су-24

Кроме сбитых истребителей, Катар заявил об уничтожении баллистических ракет, летевших со стороны Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Катар сбил два иранских истребителя Су-24. Об этом сообщает катарское министерство обороны на странице в соцсети X.

«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета Су-24, летевших со стороны Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении Минобороны Катара.

Успешно перехвачены семь баллистических ракет и пять беспилотников, атаковавших районы страны. Цели ракет и дронов не достигнуты, сообщили в вооруженных силах. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и не распространять слухи.

Напомним, Иран начал наносить удар по союзникам Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке. Отмечается, что Тегеран предпринял атаку по энергостанции Mesaieed и производственному объекту QatarEnergy. Кроме того, Иран нанес удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше