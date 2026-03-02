В Бобруйске возникла угроза обрушения моста на железную дорогу, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Сигнал об угрозе обрушения путепровода на улице Карла Маркса, проходящего над железнодорожными путями, поступил в МЧС Бобруйска днем в понедельник, 2 марта.
Прибывшие на место спасатели установили, что пешеходная дорожка вдоль путепровода начала крениться и рисковала обрушиться в любую минуту. Опасную зону немедленно оградили, а движение транспорта было организовано в объезд по другим дорогам города.
На месте происшествия была собрана городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с председателем Бобруйского горисполкома. Как выяснилось, мост, служивший городу с 1972 года, давно требовал обновления и уже стоял в плане на реконструкцию.
Пешеходная дорожка вдоль путепровода начала крениться и рисковала обрушиться в любую минуту. Фото: МЧС Беларуси Кадр видео.
Специалисты после первичного обследования выявили деформацию несущей балки пешеходной части путепровода. До завершения детального обследования, которое должно установить прочность остальных несущих конструкций, комиссия приняла решение временно полностью перекрыть движение на данном участке, в том числе всех видов транспорта.
На данный момент аварийный участок моста уже демонтирован работниками МЧС. Также приняты другие меры для обеспечения безопасности жителей.
Ранее «Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.
А еще власти Минска ответили, можно ли все дороги и дворы сделать из бетона.