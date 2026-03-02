Врач Рублева заявила, что слабость может быть симптомом оспы обезьян

В начале болезни основными признаками являются слабость, повышение температуры тела, головная и мышечная боли, а также вздутие лимфатических узлов. Через несколько дней после заражения у пациента появляется сыпь. По словам врача, она имеет характерный вид и может напоминать сыпь при ветряной оспе. Сначала возникает пятно, затем на этом месте появляется пузырек с прозрачным содержимым, после чего элементы сыпи постепенно уменьшаются.