Врач Рублева заявила, что слабость может быть симптомом оспы обезьян

Оспа обезьян может протекать как в легкой бессимптомной форме, так и в тяжелой. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.
В начале болезни основными признаками являются слабость, повышение температуры тела, головная и мышечная боли, а также вздутие лимфатических узлов. Через несколько дней после заражения у пациента появляется сыпь. По словам врача, она имеет характерный вид и может напоминать сыпь при ветряной оспе. Сначала возникает пятно, затем на этом месте появляется пузырек с прозрачным содержимым, после чего элементы сыпи постепенно уменьшаются.
Вирус передается от человека к человеку при тесных физических контактах, через вещи, а также при манипуляциях, нарушающих целостность кожи. В легких случаях больным помогают постельный режим, обильное питье, жаропонижающие и антигистаминные препараты. При тяжелом течении лечение проводится с помощью специфических противооспенных препаратов.
Ранее в России исключили риск распространения нового варианта оспы обезьян.