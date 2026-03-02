Что случилось с Джимом Керри? Life.ru разбирается, почему фанаты уверены, что актёра заменил клон

Естественно, актёр не был причастен к смерти экс-возлюбленной, но кто мы такие, чтобы спорить с конспирологами? Особенно когда всплывает информация о том, что имя Джима Керри упоминалось в несчастных файлах Эпштейна. Этот факт как вишенка на торте из всех теорий заговора, которые окружают жизнь актёра! Но попадание в такие документы означает лишь то, что человек был знаком с Эпштейном, обменивался с ним контактами или просто был у него в записной книжке. Неразумно расценивать это как доказательство причастности к преступлениям и убийствам.