Паралимпийской сборной Украины запретили выступать в форме с картой страны

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил украинской сборной использовать парадную форму с изображением карты Украины на Паралимпиаде-2026. Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
По его словам, команда подготовила специальную парадную экипировку, но МПК заявил, что она носит политический характер и не может быть использована на соревнованиях.
«Они сказали: “Нет, нет, нет — так не пойдёт!” Никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — приводит слова Сушкевича украинское издание «Страна».
Из-за запрета пришлось срочно шить новую форму и отправлять её автобусом в Италию, где уже находятся украинские спортсмены.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.
28 февраля спортсмены из РФ прошли финальную регистрацию на Паралимпиаду-2026.