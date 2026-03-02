Эксперт рассказала, какие продукты выбирать весной для хорошего настроения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B — они участвуют в синтезе главных «проводников» хорошего настроения: серотонина и дофамина, рассказала нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «Пиканты» Юлия Чернобровкина.
Она отметила, что в период весны вопрос энергии становится для многих главным приоритетом. Однако организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди инстинктивно тянутся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Так, вместо прилива сил человек начинает испытывать сонливость, тяжесть и желание прилечь.
Нутрициолог уточнила, что не менее значим магний, который снижает уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода.
«Его дефицит ранней весной ощущается особенно остро, вызывая апатию и слабость. В этом контексте особого внимания заслуживают томаты и продукты их переработки. Парадоксально, но консервированная или термически обработанная мякоть томатов приносит порой больше пользы, чем парниковые аналоги, лишенные вкуса и насыщенности», — подытожила Чернобровкина.