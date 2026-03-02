В Кишиневе две девочки 11 и 12 лет провалились под лед озера в парке Долина Роз: Понадобилась помощь спасателей

Вечером 1 марта в столичном парке Долина Роз две девочки провалились под лёд.
По информации спасателей, компания из четырёх человек решила выйти на лед водоёма. Сотрудники спасательной станции заметили школьниц и предупредили о необходимости покинуть водоем, однако подростки предупреждения проигнорировали.
Спустя несколько минут лёд не выдержал — две девочки 11 и 12 лет оказались в ледяной воде. Спасатели сработали молниеносно: школьниц вытащили на берег и оказали первую помощь: укутали в пледы и напоили горячим чаем.
К счастью, всё обошлось — медицинская помощь подросткам не понадобилась.
