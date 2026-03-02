Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 4,38%: жители Башкирии дождались снижения цен на огурцы

В Башкирии огурцы подешевели на 4,38%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали морковь, свекла и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 февраля морковь подорожали на 8,35%. На этой неделе их средняя цена составила 42,14 рубля. Также жителям республики на 5,1% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 39,76 рублей) и на 4,74% за белокочанную капусту (34,51 рубля).

Однако на этой неделе на 4,38% подешевели огурцы (309,50 рубля), на 1,9% — пшеничная мука (49,81 рубля), на 1,5% — вермишель (103,92 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.