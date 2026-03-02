На 4,38%: жители Башкирии дождались снижения цен на огурцы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 февраля морковь подорожали на 8,35%. На этой неделе их средняя цена составила 42,14 рубля. Также жителям республики на 5,1% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 39,76 рублей) и на 4,74% за белокочанную капусту (34,51 рубля).