На 4,38%: жители Башкирии дождались снижения цен на огурцы

В Башкирии за неделю подорожали морковь, свекла и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 17 по 24 февраля морковь подорожали на 8,35%. На этой неделе их средняя цена составила 42,14 рубля. Также жителям республики на 5,1% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 39,76 рублей) и на 4,74% за белокочанную капусту (34,51 рубля).
Однако на этой неделе на 4,38% подешевели огурцы (309,50 рубля), на 1,9% — пшеничная мука (49,81 рубля), на 1,5% — вермишель (103,92 рубля).
