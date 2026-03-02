Адвокат назвала риски формального брака

«Если один из супругов попадает в процедуру банкротства, второй, даже при фактическом раздельном проживании, остается юридически связанным с ним. Для суда и кредиторов супруги — это семья, пока брак не расторгнут. Это означает, что сделки второго супруга — покупка квартиры, автомобиля или иного имущества — могут быть оспорены. Кредиторы вправе заявить, что актив приобретен в интересах семьи, и попытаться включить его в конкурсную массу для погашения долгов банкрота. В таком случае второму супругу придется отдельно доказывать в суде, что имущество приобретено на личные средства и не связано с обязательствами партнера», — пояснила интернет-изданию «Газета.ru» адвокат.