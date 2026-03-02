Врач назвал два симптома, которые говорят о депрессии

Россиянам рассказали о первых признаках депрессии, на которые стоит обратить внимание. Психиатр клиники ментального здоровья Евгений Дикарев рассказал, что важными сигналами могут быть изменения сна и веса. Об этом пишет Lenta.ru.
«Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины — часто это первые звонки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы», — предупредил Дикарев.
По словам специалиста, мозг, перегруженный тревогой, не может нормально переключиться на отдых, что приводит к физическому истощению и развитию тревожно-депрессивного состояния.
Дикарев добавил, что постоянная сонливость и чрезмерный сон тоже могут быть сигналом атипичной депрессии, когда тоска маскируется под усталость. Кроме того, стресс и тревога влияют на аппетит, поэтому резкая потеря или набор веса тоже служат тревожным знаком.
Ранее психолог Мария Давыдова рассказала, как защититься от весенней депрессии. Выбор в пользу легкой и насыщенной витаминами пищи поможет справиться со стрессом при смене сезонов.