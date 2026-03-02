Ричмонд
В Думе призвали установить бесплатный Wi-Fi в транспорте по всей России

Депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» обратились к главе Министерства транспорта Андрею Никитку с предложением установить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте по всей России.

Парламентарии в своем письме к министру отметили, что сейчас доступ к бесплатному интернету в транспорте зависит как от региона, так и от перевозчика. Это, как указали депутаты, ограничивает граждан, которым может потребоваться выход в Сеть во время поездок.

— Реализация инициативы может быть обеспечена посредством разработки федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi и софинансирования из федерального бюджета, — передает текст документа ТАСС.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб ранее заявил, что в России следует ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для детей до 17 лет. По мнению общественника, это поможет защитить несовершеннолетних от высадки из автобусов и поддержать многодетные семьи.

До этого депутаты от «Новых людей» обратились к Андрею Никитину с предложением сделать по всей России бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов в Татьянин день, 25 января.

