Блогер Манукян рассказал о возможном переезде Пугачевой в Болгарию

Блогер и общественник Вадим Манукян заявил, что певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин* могут переехать в Болгарию. Сейчас они живут на Кипре, но обстановка там обострилась из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном.

По словам Манукяна, пара еще в прошлом году готовились к переезду в новую страну.

— Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Они в этом поднаторели прилично. Дальше — поездки по Европе. Надо не весну разрешать, а понять, что пора не бегать. Нестабильно становится уже везде, — передает его слова «Абзац».

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что исполнительница планирует приехать в Москву весной. Медиаменеджер отметил, что артистка может посетить столицу ради праздника весны. Ежегодно звезда символически «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Однако 1 марта сообщений о ее визите не было.

Певец Филипп Киркоров признался, что многие его хиты родились после встречи с бывшей супругой Аллой Пугачевой. Артист поблагодарил судьбу за встречу с певицей и пережитые с ней эмоции.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

