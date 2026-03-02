Блогер Манукян рассказал о возможном переезде Пугачевой в Болгарию

— Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Они в этом поднаторели прилично. Дальше — поездки по Европе. Надо не весну разрешать, а понять, что пора не бегать. Нестабильно становится уже везде, — передает его слова «Абзац».