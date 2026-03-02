Жителям Омской области вернули 29 млн рублей долгов по зарплате

В надзорном ведомстве рассказали, что уже погашены долги на сумму 29 млн рублей. Порядка 870 гражданам помогли восстановить право на вознаграждение за труд. Внесено более 1,5 тысячи мер реагирования, после рассмотрения которых свыше 600 должностных лиц привлекли к ответственности, по материалам проверок возбудили девять уголовных дел.