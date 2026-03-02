Жителям Омской области вернули 29 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Омской области в минувшем году выявила около 2,7 тысячи нарушений законов в сфере оплаты труда. По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма задолженности по зарплате составила 30,7 млн рублей в девяти организациях.
В надзорном ведомстве рассказали, что уже погашены долги на сумму 29 млн рублей. Порядка 870 гражданам помогли восстановить право на вознаграждение за труд. Внесено более 1,5 тысячи мер реагирования, после рассмотрения которых свыше 600 должностных лиц привлекли к ответственности, по материалам проверок возбудили девять уголовных дел.
Специалисты выявили более сотни случаев привлечения работников к труду без официального оформления. Легализовано 83 факта трудовых отношений.
«Мерами прокурорского реагирования удалось погасить задолженность на сумму более 15 млн рублей муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих предоставление услуг на территории районов области», — говорится в сообщении.
