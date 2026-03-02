Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны

Украинским паралимпийцам не дали выступать на соревнованиях в парадной форме с изображением карты своей страны. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
Он уточнил, что такое решение принял непосредственно Международный паралимпийский комитет из-за того, что такая одежда имеет яркий политический окрас.
— Они сказали: «Нет, нет, нет — так не пойдет!» Никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме, — передает слова Сушкевича Aif.ru.
Ранее Международный олимпийский комитет отстранил от соревнований скелетониста c Украины Владислава Гераскевича из-за шлема с изображением погибших бойцов-соотечественников. Экипировка нарушила олимпийскую хартию. Cо спортсменом сначала пытались поговорить, в том числе сама Ковентри.
После этого глава МОК подчеркнула, что «правила есть правила», добавив, что именно они обеспечивают наиболее справедливый способ самовыражения спортсменов и гарантируют безопасность соревнований. Сам Гераскевич одной фразой отреагировал на дисквалификацию.