Прекрасная возможность: чем может грозить полная блокировка Google и существует ли альтернатива

Столичный суд оштрафовал компанию «Гугл» на 16 миллиардов рублей, признав ее виновной в административных нарушениях. Ранее российские суды неоднократно назначали штрафы за неудаление запрещенного контента и отказ от локализации персональных данных. Чем может грозить полная блокировка ресурса и существует ли альтернатива, рассуждают наши обозреватели.
Несусветная сумма за долги.
Георгий Бовт, обозреватель:
— На фоне попыток «замедления»/блокировки Telegram в Думе пошли разговоры о возможности того, что Роскомнадзор (РКН) может заблокировать и поисковую систему Google. Возможно ли такое и произойдет ли?
Начнем с того, что депутаты, как правило, не в курсе всех технических и политических подробностей принимаемых решений по блокировке. Так, в случае предпринятой РКН попытки «замедлить» Telegram в середине февраля для многих из них, в том числе из профильных комитетов, это стало неожиданностью. Такие решения принимаются на другом уровне. Также надо учитывать, что ведомство, занимающееся блокировками и фильтрацией контента, обладает большим аппаратным весом. И согласно элементарной бюрократической логике оно не может в одночасье просто взять и заморозить свою работу. Она уже приобрела в определенной мере самостоятельную логику, согласно ранее заданным политическим параметрам. По имеющимся на сегодня открытым данным, в бюджете на 2025−2027 годы в рамах статьи о суверенном интернете было выделено 95 миллиардов рублей, в том числе 60 миллиардов рублей РКН на борьбу с VPN-сервисами, 25 миллиардов рублей — Институту развития интернета на пропаганду «духовно-нравственных ценностей», 10 миллиардов рублей — на «обеспечение сетевого суверенитета». РКН тогда планировал потратить почти 59 млрд рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях всех операторов связи, фильтруют интернет-трафик, блокируют и «замедляют» ресурсы. На текущий год планируется потратить еще 2,3 миллиарда рублей только на разработку специального ИИ для блокировки сайтов и VPN, внедряя систему фильтрации интернет-трафика на основе технологий машинного обучения. Таким образом, выделяемые деньги работают и будут работать.
К тому же к Google у российских регуляторов свои счеты: уже в прошлом году его долг перед заблокированными российскими СМИ достиг 91,5 квинтиллиона рублей. Речь идет о неустойке за блокировку таких каналов на YouTube. Сумма несусветная и выплачена быть не может, таких денег просто не существует на планете Земля. Но таков закон. Некоторые предполагают, что РКН дождется «возвращения» Google в РФ, чтобы взыскать хотя бы какие-то деньги.
Усилия по блокировке сервисов Google уже идут — тот же YouTube. Скоро вступит в силу запрет на верификацию через иностранные почтовые сервисы (Gmail в том числе). Дальше «каток» может покатиться без тормозов. При том что это создаст массу проблем десяткам миллионов простых пользователей. В том числе потому, что 60 процентов смартфонов в России работают на ОС Android, привязанной к Google. Их телефоны сразу приблизятся по функционалу к дорогому кирпичу, хотя просто звонить по сотовой связи будет можно.
В качестве обоснования для блокировок приводят железобетонный аргумент: тот или иной ресурс не выполняет требования российского законодательства. Но всякий раз возникает вопрос: где разумная грань между дальнейшим ужесточением этого законодательства (проще говоря цензуры) и здравым смыслом? В конце концов, интернет столь обширен, что там всегда можно найти что-то запрещенное. А избавиться от «запрещенки» на сто процентов можно только путем полной блокировки. На заборах тоже часто пишут запрещенные вещи. Что же теперь, снести все заборы? А так, конечно, можно заблокировать все что угодно. Но рано или поздно блокировки будут либо снесены, либо обойдены согласно существующему Третьему закону Ньютона — закону физики о равенстве действия и противодействия.
Уже созданы хорошие отечественные альтернативы.
Ярослав Федосеев, медиатехнолог:
— Несмотря на то что глагол «гуглить» прочно вошел в русский язык, знаменитый поисковик уже далеко не самый популярный у россиян сервис компании Google. Есть прекрасная отечественная альтернатива в виде Яндекса, да и нейросети уже давно стали новым поисковиком. Уoutube, который тоже относится к Google, ограничен на территории нашей страны, но с ситуацией пытаются справляться различные отечественные видеохостинги, и результаты в целом удовлетворительные.
По моим наблюдениям, что в Google действительно востребовано сегодня россиянами, так это почта Gmail, Google-формы (для анкет, опросов, тестов, викторин, сбора контактов) и Google-документы. Но и у них уже есть отечественные альтернативы, они превосходно интегрировались в нашу жизнь.
Я сам давно отказался и от gmail-почты, и от других сервисов Google. И дело не в их недостатках — от предполагаемых вроде использования злоумышленниками в мошеннических схемах до реальных, например регулярных утечек персональных данных (от этого не застрахован никто, взломать можно все что угодно). Просто мне было неприятно, что сразу после начала специальной военной операции компания Google резко осудила Россию. А после того как она несколько раз выступала в публичном поле в защиту, скажем так, нетрадиционных половых ценностей, это окончательно отбило у меня желание пользоваться ее услугами.
Жизнь показывает, что нельзя что-то навязать сверху, извне — какие-то решения либо «заходят» на рынке, либо не «заходят». Мы видим это на примере Telegram — несмотря на все сложности с ним, его пока не удается заблокировать, потому что наш российский Max (на мой взгляд) еще не обладает тем функционалом, который пользователи ждут от мессенджера. А вот у китайцев есть Wechat, красивый, правильный национальный мессенджер, который справляется со всеми требующимися задачами.
Когда отечественная альтернатива хороша и удобна, люди сами на нее переходят. Вот и перспективы полной замены продуктов Google на отечественные сервисы уже имеют право на жизнь. А ведь эти сервисы — и не только их — в дальнейшем можно еще и дополнительно улучшать.
Что касается технологий, у российских разработчиков есть свобода двигаться в любую сторону — перед ними огромное поле. Сейчас прежде всего стоит задача создания правильного серийного «железа». Это конкурентоспособная электроника, микросхемы, агрегаты и прочие элементы, которые могут быть полезны в любой продукции.
Лет пять назад само выражение «суверенный интернет» еще вызывало у многих россиян улыбку. Но тогда и мир был другим. Сейчас вопрос выстраивания технологического суверенитета и «островизации» — отказа от философии глобализма и опоры на национальные возможности и достижения — стоит как никогда остро.
Не катастрофа, а исторический шанс.
— Разговоры об ограничении доступа к сервисам Google в России в последнее время часто имеют негативную окраску, мол, мы лишимся еще одного цифрового сервиса. Но я предлагаю посмотреть на это с точки зрения возможностей для укрепления нашего цифрового суверенитета. А их масса! И начать нужно с вопроса: «А как правильно использовать освободившуюся нишу?». Для того чтобы дать на него ответ, нужно оценить масштаб зависимости. Так, сегодня сервисы Google встроены в нашу реальность на нескольких критических уровнях. Это и поиск, где компания до сих пор удерживает около половины рынка, составляя прямую конкуренцию «Яндексу». Это и YouTube — огромный архив не только развлекательного, но и образовательного контента, лекций и мастер-классов, без которого академическая среда окажется в вакууме. Это, наконец, инструменты совместной работы: трудно найти малый бизнес или вуз, где не пользуются Google Docs или таблицами. А под всем этим — мобильная экосистема Android с Google Play, которой охвачено больше семидесяти процентов российских смартфонов, и навигация, где Google Maps.
При этом база для маневра у нас уже есть. Так, в сферах массового потребления мы готовы довольно неплохо. «Яндекс» сегодня закрывает вопросы поиска и почты почти на 90 процентов. В сегменте офисного программного обеспечения «МойОфис» и «Р7-Офис» уже давно стали рабочими инструментами. «Яндекс. Карты» и 2ГИС заменят западного конкурента. Даже в облачных хранилищах у нас есть свои зрелые продукты.
Но есть и проблемные места. К ним можно отнести экосистему Android без Google-сервисов. Технически установить отечественный магазин приложений несложно, но интеграция с привычными функциями, такими как уведомления, покупки и обновления, требует усилий. Беспокоит ситуация и с образовательными ресурсами: наши видеоплатформы развиваются, но пока еще далеки от объема качественного контента, необходимого для полноценного образования.
Для продуманной модернизации нужны усилия сразу по нескольким направлениям.
Государству и вузам требуется не просто разнарядка перейти на отечественное ПО, а создание полноценной инфраструктуры. Было бы стратегически правильно запустить единую национальную платформу образовательного видео — аналог YouTube Edu. Параллельно стоит форсировать внедрение отечественных операционных систем в госучреждениях там, где это технически возможно и оправданно.
Бизнесу нужна экономическая мотивация. Переход на российские офисные пакеты должен становиться выгодным, а не обременительным — с налоговыми льготами и грантами на адаптацию корпоративных систем под новые реалии.
А пользователи будут держаться за привычные интерфейсы до тех пор, пока не увидят реальную, ощутимую выгоду от перехода. Никакие запреты не заставят полюбить новый сервис, если он неудобен. Нужны не просто директивы, а внятные информационные кампании, которые объяснят: отечественные платформы — это безопасно и удобно.
Потенциальный уход Google с российского рынка — это не катастрофа, а шанс достроить каркас нашего цифрового суверенитета. Успех этой трансформации будет зависеть от нашей системности, гибкости и готовности слышать обратную связь.
Игнорируются только наши требования.
Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета РОЦИТ:
— Могу предположить, что политика по блокировке сервисов Google станет целенаправленной. Блокироваться будет сервис за сервисом, системно, только нельзя предсказать, какой именно будет следующим.
Как поведет себя Google? Я лично полагаю, что никак. Опыт c замедлением YouTube (который использовался для ведения не просто деструктивной пропаганды, а полноценной информационной войны) показал, что эта корпорация вообще не реагирует ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Google не попытался ни урегулировать свои проблемы с российской юрисдикцией, ни, наоборот, предпринять какие-то программно-технические шаги, чтобы YouTube, несмотря ни на что, продолжал оставаться доступен на территории России.
Сравните это с ситуацией, в которой оказался Telegram в 2018 году: тогда разработчикам его программного обеспечения поступило требование любой ценой обеспечить доступность сервиса на территории России. И началась борьба брони и снаряда — Роскомнадзор гонялся за Telegram, тот от него успешно убегал. В Рунете шутили про «ковровые блокировки». В конце концов появился некий статус-кво: Роскомнадзор сделал вид, что блокирует, Telegram — что боится. Но сервис все равно оставался доступен россиянам, ситуация стала выглядеть явно смешной, и блокировку отменили уже официально. Что будет дальше — увидим.
Мессенджер WhatsApp* решил пойти по пути Telegram образца 2018 года: они заявили, что постараются обеспечить доступность своего сервиса на территории России. Реальное ли это намерение, опять же, увидим.
А компания Google просто проигнорировала ситуацию с YouTube. Потому что российский рынок для нее — имиджевый, но в экономическом смысле отнюдь не принципиальный. Российская аудитория давала транснациональным гигантам не так уж много дохода. Поэтому они запросто могут пренебречь требованиями нашего государства. Вот европейского регулятора они слушают совершенно иначе. Потому что Евросоюз — это серьезный источник дохода, под него надо подcтраиваться. И с Китаем идти на прямые ссоры неправильно, это — мировая фабрика, на нем многое «завязано». Это понимает и официальный Вашингтон — а транснациональные корпорации в таких случаях всегда спрашивают американское государственное руководство, что делать.
В 2022 году для многих зарубежных компаний уход с российского рынка был «выстрелом себе в ногу»: они имели хорошую прибыль в России, но сталкивались с прямым политическим давлением (со стороны руководства своих стран-учредителей. — «ВМ»). Компании, которые пытались держаться до последнего, уходили уже без политической помпы, эта тема из их заявлений исчезла — они стали говорить про экономику, про то, что не могут оставаться на нашем рынке, потому что затруднены денежные расчеты между Россией и остальным миром. А теперь у Google появится возможность сделать под чисто экономические мотивы еще и политическую «подложку».
Проблем ожидается больше, чем пользы.
Кирилл Янишевский, обозреватель:
— Проблема блокировки Google в России, как водится, многослойна. Первый уровень, разумеется, это рядовые граждане. Для них такой исход будет пусть и весьма болезненным, но терпимым. Да, придется мучительно перетаскивать свои электронные письма в другие почтовые сервисы, отказываться от возможности удобной аутентификации на сайтах через единую систему, думать, куда перенести файлы из облачных хранилищ…. Все это неприятно, но решаемо. Настоящие проблемы начинаются уровнем ниже.
Знают ли любители блокировок, что больше половины всех мобильных устройств, используемых в России, работают на операционной системе Android, принадлежащей и напрямую зависящей от сервисов Google? Да, эти устройства не превратятся немедленно в «кирпичи», но будут отрезаны, в частности, от обновлений безопасности, а значит, станут более уязвимыми для киберпреступников, для которых любая вовремя не прикрытая производителем лазейка — настоящий праздник. Не очень приятная перспектива. Тут же, впрочем, на свет божий вылез ряд «экспертов» с рассказами «а вот в Китае есть Android, но без Google, да и своя мобильная операционка есть». Это правда. Но они забывают упомянуть, что отрезанные от своего «родителя» китайские Android-смартфоны у нас тоже не обновляются, да и довольно специфичны в использовании.
Да и та самая китайская операционная система для смартфонов Harmony OS уже как год не поддерживает установку приложений того же формата, что и на Android. Это отрезало от нее почти 90 процентов существующего на платформе программного обеспечения. Заодно хотелось бы спросить «экспертов», как там поживает отечественная «Аврора OS», много ли на ней устройств работает в России? То-то же.
Ну и, как вишенка на торте — третий слой. Знают ли «блокираторы» Google, что вместе с ним отключится, например, такой сервис как Firebase? Он используется несметным числом малых и средних предпринимателей для поддержания сервисов аутентификации, баз данных, хостинга страниц и других полезных функций ввиду невысокой цены и удобства. Заодно избавляя от необходимости плести свою громоздкую и дорогую сетевую инфраструктуру. Да и ряд крупных российских торговых площадок и даже некоторые известные медиахолдинги тоже не отказывают себе в удовольствии пользоваться этим благом цивилизации. Объемы урона отечественному бизнесу, который нанесет такая «ковровая блокировка», подсчитать с ходу невозможно, но результаты вряд ли кому-то придутся по вкусу.
Цифровой суверенитет — это хорошо, но следует держать в уме, что переизобретать велосипед лишь потому, что тебе не нравится цветовая гамма предлагаемых в магазине, — сомнительная затея. Личное недовольство — это одно дело. Выбегать же на улицу и начинать выдергивать из-под людей их средства передвижения, которые они холили десятилетиями, силой — ничем хорошим не закончится.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.