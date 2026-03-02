Прекрасная возможность: чем может грозить полная блокировка Google и существует ли альтернатива

Начнем с того, что депутаты, как правило, не в курсе всех технических и политических подробностей принимаемых решений по блокировке. Так, в случае предпринятой РКН попытки «замедлить» Telegram в середине февраля для многих из них, в том числе из профильных комитетов, это стало неожиданностью. Такие решения принимаются на другом уровне. Также надо учитывать, что ведомство, занимающееся блокировками и фильтрацией контента, обладает большим аппаратным весом. И согласно элементарной бюрократической логике оно не может в одночасье просто взять и заморозить свою работу. Она уже приобрела в определенной мере самостоятельную логику, согласно ранее заданным политическим параметрам. По имеющимся на сегодня открытым данным, в бюджете на 2025−2027 годы в рамах статьи о суверенном интернете было выделено 95 миллиардов рублей, в том числе 60 миллиардов рублей РКН на борьбу с VPN-сервисами, 25 миллиардов рублей — Институту развития интернета на пропаганду «духовно-нравственных ценностей», 10 миллиардов рублей — на «обеспечение сетевого суверенитета». РКН тогда планировал потратить почти 59 млрд рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях всех операторов связи, фильтруют интернет-трафик, блокируют и «замедляют» ресурсы. На текущий год планируется потратить еще 2,3 миллиарда рублей только на разработку специального ИИ для блокировки сайтов и VPN, внедряя систему фильтрации интернет-трафика на основе технологий машинного обучения. Таким образом, выделяемые деньги работают и будут работать.