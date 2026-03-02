Центр «Машук» опубликовал результаты всероссийского опроса «Наставничество 2.0»

Центр знаний «Машук» опубликовал итоги всероссийского опроса «Наставничество 2.0». Исследование провели в честь Дня наставника, который отмечается 2 марта. Его участниками стали порядка 3,5 тысячи наставников.
«В этом году ко Дню наставника мы также предложили выбрать символ наставничества. Среди наиболее близких образов участники называли крылья сову, книгу. Хочется больше инициатив, посвященных символу наставничества. Это возможность на уровне всей страны подчеркнуть значимость наставников и выразить благодарность людям, которые помогают другим раскрывать свой потенциал», — заявил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.
Исследование показало, какие принципы наставники считают ключевыми в работе с учениками и что именно помогает мотивировать тех, кто берет на себя стол ответственную роль. Опрос также выявил, на что наставники готовы идти ради подопечных и какие черты характера должны иметь работники данной сферы.
На первом месте среди качеств наставника респонденты поставили эмпатию. Умение почувствовать состояние и потребности ученика предпочли 79,4% опрошенных. Далее следуют способность внимательно слушать — 69,3%, и высокий профессиональный уровень — 57,7%. В числе других важных качеств отмечены честность, терпение, позитивный настрой, способность доходчиво объяснять информацию и житейскую мудрость.
Почти три четверти опрошенных (примерно 73,4%) уверены, что наставничество — это прежде всего призвание и внутренний дар, а не просто набор навыков. Лишь около четверти считают, что хорошим наставником можно стать в результате целенаправленного обучения и практики.
Главной сложностью наставники называют острую нехватку времени из-за нагрузки по основной работе. На это указали почти две трети участников. Среди других важных мотивирующих факторов респонденты отметили признание их заслуг в коллективе (40,3%), получение высоко статуса на работе (32,8%) по типу «лучший наставник», организация корпоративов (30%).
Следующей темой опроса стало внедрение ИИ в наставничество. Оказалось, что большинство участников не согласны с тем, что искусственный интеллект может стать заменой учителя.
Затем респонденты рассказали, чему они учатся у своих подопечных. Исследование показало, что наставничество работает в обе стороны: даже самые опытные сотрудники многому учатся у молодых коллег.
Отдельный блок исследования был посвящен жизненным установкам, которые со временем перестали работать. Почти половина опрошенных (49,1%) признали, что принцип «скромность украшает человека» в профессиональной сфере абсолютно не работает.
В завершение исследования участникам предложили составить собственные списки фильмов и литературы, которые они бы порекомендовали для начинающих наставников. В числе фильмов, которые обязательны к просмотру числятся: «Офицеры», «Москва слезам не верит» и «Большая перемена». Из книг — «Педагогическая поэма» Антона Макаренко, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Здравствуйте, дети!» Шалвы Амонашвили.