Суд оштрафовал организатора провокационных танцев Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле

Суд назначил штраф в размере семи тысяч рублей организатору откровенных танцев на выступлении во Дворце творчества в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле суд оштрафовал организатора провокационных танцев «Санта-Клаусов» в декабре 2025 года. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

«Индивидуальный предприниматель свою вину признала в полном объёме. Утверждала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля», — говорится в заявлении Свердловского областного суда.

Суд установил, что организатор танцев нарушила законодательство, согласно которому на афишах и билетах выступления должно указываться соответствующее возрастное ограничение. Ей был назначен штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества. На танцевальном шоу, подготовленном местной студией танца, было представлено слишком откровенное выступление. При этом в зале находились дети.