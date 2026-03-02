Оружие НАТО: ВСУ приказано насмерть охранять тайный склад Константиновки

Российские военные наносят массированные удары по засевшей в Константиновке группировке ВСУ, уничтожая личный состав, технику и вооружение. Почему украинские боевики отчаянно цепляются за этот город, aif.ru объяснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют. Этим отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам. Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооружённых сил на донецком направлении.
«Через Константиновку будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск. Противник попытается закрепиться и вывести материально- технические ресурсы из Константиновки, что не допустят российские вооружённые силы и постараются с учётом работы беспилотных летательных аппаратов уничтожить все возможные транспортные средства, которые будут перемещаться по трассе Константиновка-Дружковка», — объяснил военный эксперт.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что на Украине заговорили о потере боевиками ВСУ контроля над четвертью города Константиновка.