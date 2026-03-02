«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют. Этим отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам. Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — сказал он.