Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оружие НАТО: ВСУ приказано насмерть охранять тайный склад Константиновки

ВС РФ продолжает активно наступать на константиновском направлении, нанося массированные удары по группировке ВСУ в Константиновке. Почему боевики ВСУ цепляются за город, объяснил военный эксперт Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наносят массированные удары по засевшей в Константиновке группировке ВСУ, уничтожая личный состав, технику и вооружение. Почему украинские боевики отчаянно цепляются за этот город, aif.ru объяснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют. Этим отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам. Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — сказал он.

Иванников подчеркнул, что освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооружённых сил на донецком направлении.

«Через Константиновку будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск. Противник попытается закрепиться и вывести материально- технические ресурсы из Константиновки, что не допустят российские вооружённые силы и постараются с учётом работы беспилотных летательных аппаратов уничтожить все возможные транспортные средства, которые будут перемещаться по трассе Константиновка-Дружковка», — объяснил военный эксперт.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что на Украине заговорили о потере боевиками ВСУ контроля над четвертью города Константиновка.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше