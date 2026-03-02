Лукашенко впервые отреагировал на события в Иране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 2 марта, выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи в ходе операции США и Израиля.
— С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки, — отметил он.
Белорусский лидер добавил, что встречался с этим государственным деятелем, который «внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью».
— Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти, — передает его слова Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил белорусского коллегу. Он отметил, что у Вашингтона и Минска — хорошие отношения, а уважение взаимно.
28 февраля Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская сторона не причастна к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству республики. Более того, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство Ирана».