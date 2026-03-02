Лукашенко впервые отреагировал на события в Иране

28 февраля Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская сторона не причастна к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству республики. Более того, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство Ирана».