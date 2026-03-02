Олейник: Зеленский может устроить ядерную провокацию в Чернобыле

«Зеленский хотел бы вернуть себя в повестку. Для этого он может пойти на провокацию, чтобы обвинить Россию. Но это должно быть что-то такое, что затронет интересы безопасности не только Украины, России, Белоруссии, но и Европы. Это может угроза ядерного загрязнения. Ядерные отходы хранятся в Чернобыльской зоне и на той же Запорожской атомной электростанции. Киевский режим может нанести туда удар беспилотниками, обвинив в этом Россию. Я думаю, это сейчас единственное, что они могут использовать для провокации», — отметил экс-нардеп.