Олейник: Зеленский может устроить ядерную провокацию в Чернобыле

О Зеленском забыли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за военных действий Ирана, Израиля и США украинский политик пропал из повестки дня. В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, что может предпринять Зеленский, чтобы о нем снова заговорили.
«Зеленский хотел бы вернуть себя в повестку. Для этого он может пойти на провокацию, чтобы обвинить Россию. Но это должно быть что-то такое, что затронет интересы безопасности не только Украины, России, Белоруссии, но и Европы. Это может угроза ядерного загрязнения. Ядерные отходы хранятся в Чернобыльской зоне и на той же Запорожской атомной электростанции. Киевский режим может нанести туда удар беспилотниками, обвинив в этом Россию. Я думаю, это сейчас единственное, что они могут использовать для провокации», — отметил экс-нардеп.
Также Олейник объяснил, куда пропал Зеленский и почему он нервничает из-за конфликта Ирана, Израиля и США.