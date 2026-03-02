Ричмонд
NourNews: Иран ударил новейшей сверхтяжелой ракетой по базам США

Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету для удара по одной из военных баз США на Ближнем Востоке. Тегеран в противостоянии с Вашингтоном применяет снаряды разного типа. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство NourNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.

28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

Глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.

