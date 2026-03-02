Всероссийский турнир по теннису с участием ветеранов СВО прошел на Дону

В Ростовской области благодаря поддержке губернатора Юрия Слюсаря состоялся всероссийский благотворительный турнир по большому теннису. Он проходил в период с 23 февраля по 1 марта и объединил более 100 участников из 21 региона страны, сообщают донские власти.
Спортивным центром событий стала Донская академия тенниса. Именно здесь 27 и 28 февраля развернулась борьба за «Кубок вызова 2026». Турнир собрал команды ветеранов и любителей спорта из исторических регионов и ЮФО.
Параллельно проходил Кубок защитников Отечества на призы губернатора Ростовской области среди участников СВО.
— Турнир посвящен и проводится в рамках Дня Защитника Отечества, и не случайно на кортах принимали участие спортсмены Мариуполя, Донецка, Луганска. Мы рады, что наши друзья по спорту могут вместе с нами выйти на спортивные арены и показывают свое мастерство, — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Одним из героев соревнований стал участник спецоперации Руслан Аулов. Теннисную ракетку он взял в руки недавно, но в финале ему не было равных.
— Готовились, тренировались понемногу — как время и возможности позволяли. Травмы, полученные раньше, напоминали о себе, но все сложилось хорошо. Эмоции просто переполняют, даже слов трудно подобрать, — поделился эмоциями Руслан Аулов.
Состоялись не только любительские матчи. Отдельно прошел всероссийский турнир профессионалов. Для многих теннисистов соревнования стали шансом выполнить норматив мастера спорта.
Впрочем, организаторы пошли дальше простого спортивного праздника. Они совместили игру с добрым делом. В рамках турнира удалось собрать гуманитарный груз для медиков в зоне СВО. К отправке подготовили эвакуационные тележки для раненых и генераторы. Помогли в этом и местные предприниматели.
Успех первого турнира вдохновил организаторов. В планах сделать эти соревнования доброй традицией и ежегодно расширять список городов-участников.
Добавим, теннис в Ростовской области — один из популярных видов спорта. Сейчас им увлекаются около 6 тысяч человек, а четверо сильнейших игроков защищают честь страны в составе национальной сборной в разных возрастных категориях.
