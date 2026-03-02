Всероссийский турнир по теннису с участием ветеранов СВО прошел на Дону

— Турнир посвящен и проводится в рамках Дня Защитника Отечества, и не случайно на кортах принимали участие спортсмены Мариуполя, Донецка, Луганска. Мы рады, что наши друзья по спорту могут вместе с нами выйти на спортивные арены и показывают свое мастерство, — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.