Трамп допустил возможность наземной операции США в Иране

США могут начать наземную военную операцию в Иране в случае необходимости. Однако, скорее всего, Вашингтон добьется поставленных целей в конфликте против Тегерана без таких мер. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент США Дональд Трамп.
— У меня нет никаких возражений против отправки войск для наземной операции. Другие президенты говорят: «Не будет никаких наземных операций». Я же так не говорю, — передает слова главы государства газета The New York Post.
Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.
Глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.
28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «ВМ» рассказала о главных событиях второго дня операции.