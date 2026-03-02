Ричмонд
Политолога Шульман заочно приговорили к году лишения свободы

Судья в Москве приговорил политолога Екатерину Шульман к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Источник: Аргументы и факты

В Москве суд вынес приговор в отношении политолога Екатерины Шульман* по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

Судья объявила о признании Шульман виновной и установила указанный срок. Дополнительно для нее введен запрет на административную деятельность в отношении интернет-ресурсов сроком на три года.

Разбирательство по данному уголовному делу велось в заочном формате мировым судьей одного из участков Мещанского района Москвы. В ходе судебных прений государственное обвинение просило назначить более строгое наказание — почти два года колонии и аналогичный запрет на администрирование сайтов.

Шульман привлечена к ответственности за систематическое неисполнение требований законодательства об иностранных агентах и находится под заочным арестом. Следствием установлено, что, получив два административных штрафа в течение года, она продолжала размещать материалы в сети без обязательного указания своего статуса.

Минюст России включил Шульман* в список иностранных агентов весной 2022 года. Осенью 2025 года ее также внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.