Политолога Шульман заочно приговорили к году лишения свободы

В Москве суд вынес приговор в отношении политолога Екатерины Шульман* по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.
Судья объявила о признании Шульман виновной и установила указанный срок. Дополнительно для нее введен запрет на административную деятельность в отношении интернет-ресурсов сроком на три года.
Разбирательство по данному уголовному делу велось в заочном формате мировым судьей одного из участков Мещанского района Москвы. В ходе судебных прений государственное обвинение просило назначить более строгое наказание — почти два года колонии и аналогичный запрет на администрирование сайтов.
Шульман привлечена к ответственности за систематическое неисполнение требований законодательства об иностранных агентах и находится под заочным арестом. Следствием установлено, что, получив два административных штрафа в течение года, она продолжала размещать материалы в сети без обязательного указания своего статуса.
Минюст России включил Шульман* в список иностранных агентов весной 2022 года. Осенью 2025 года ее также внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.