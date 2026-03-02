Синоптики уточнили омичам прогноз ночной погоды на вторник, 3 марта

В начале предстоящих суток, 3 марта, в Омске зафиксируют −14°С. Ориентировочно с 2:00 незначительно похолодает — на один градус. Ощущаться эти температурные показатели будут как −19°С. Прогноз уточнил сервис «Яндекс. Погода».