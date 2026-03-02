Ричмонд
Синоптики уточнили омичам прогноз ночной погоды на вторник, 3 марта

В начале суток термометры будут показывать −13…-14°С.

Источник: Комсомольская правда

В начале предстоящих суток, 3 марта, в Омске зафиксируют −14°С. Ориентировочно с 2:00 незначительно похолодает — на один градус. Ощущаться эти температурные показатели будут как −19°С. Прогноз уточнил сервис «Яндекс. Погода».

До утра вторника синоптики ожидают спокойную геомагнитную обстановку. Ветер не окажется сильным: он подует с восточной стороны со скоростью 2−3 метра в секунду. Осадков не предвидится. Зафиксируют 86% влажности. Атмосферное давление: 752 мм ртутного столба.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что в регионе в ближайшие дни морозы до −30 градусов будут чередоваться с потеплением.

