Никаких больше таксистов-зазывал в аэропорту? В Башкирии готовят соответствующий запрет

В Башкирии намерены запретить работать в аэропорту таксистам-зазывалам.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии разработало законопроект, запрещающий нелегальное предложение услуг такси на территории аэропорта, автовокзалов и автостанций. Документ опубликован для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

В ведомстве изданию «РБК Уфа» пояснили, что инициатива направлена прежде всего на повышение безопасности перевозок. Пассажиры смогут заказывать такси только через официальные стойки служб, заключивших договор с аэропортом или вокзалом, либо через мобильные приложения агрегаторов. Для «зазывал» вводится прямой запрет.

В Минтрансе отметили, что приложения не всегда работают или доступны не всем пассажирам, и в таких случаях люди смогут обратиться к легальным перевозчикам через стойки. Изменения также призваны снизить число аварий с участием такси.

Если закон одобрит Госсобрание республики, в региональный КоАП могут внести поправки, устанавливающие штрафы для нарушителей.

Подобная практика уже действует в Московской области: там с августа 2024 года штрафы для нелегальных таксистов в аэропортах составляют 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч для должностных лиц и 50 тысяч для юридических. Контроль ведут инспекторы административно-транспортного управления.

