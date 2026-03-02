Певица Алекса сообщила, что Джабраилов перед смертью просил у нее прощения

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) заявила, что бизнесмен Умар Джабраилов перед своей смертью просил у ее мужа Вячеслава Дайчева прощения. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Как известно, в 2024 году между Джабраиловым и Дайчевым вспыхнула серьезная ссора. Предприниматель обвинил мужчину в крупной краже. Тогда он заявлял, что его обманул очень близкий человек, из-за чего потерял 1,5 миллиона рублей.
«Сегодня узнали трагическую новость, ушел из жизни Умар Джабраилов, серьезный бизнес, благотворитель, выдающийся человек. Наша семья глубоко потрясена случившимся», — написала артистка в публикации.
Чвикова уточнила, что меньше, чем за сутки до гибели Джабраилов прислал видео. В нем он искренне раскаивался.
«Слава, привет, это я. Надеюсь, у тебя все хорошо, девочки тебя радуют. Если я был в чем-то не прав, ты меня прости. Прости, ради Бога, если где-то был категоричен», — говорил бизнесмен в ролике.
Певица в конце поста выразила слова соболезнования родственникам предпринимателя.
Напомним, что Умар Джабраилов скончался 2 марта. Он был найден раненным в премиальных апартаментах в центре Москвы. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.