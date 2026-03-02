В Омской области за неделю подорожали два очень популярных продукта

В начале 2026 года в Омской области зафиксировали ускорение роста цен на два продукта. По данным Росстата за 3 марта, за последнюю неделю килограмм сливочного масла прибавил 2,63 рубля и достиг 990,50 рубля. Десяток яиц подорожал на 5,25 рубля, теперь он стоит 91,18 рубля.