В Омской области за неделю подорожали два очень популярных продукта

В начале 2026 года в Омской области зафиксировали ускорение роста цен на два продукта. По данным Росстата за 3 марта, за последнюю неделю килограмм сливочного масла прибавил 2,63 рубля и достиг 990,50 рубля. Десяток яиц подорожал на 5,25 рубля, теперь он стоит 91,18 рубля.
С января стоимость масла снижалась — минус 20,29 рубля за килограмм, однако февральский разворот тенденции вызывает настороженность. Яйца ранее либо держались на одном уровне, либо дешевели, поэтому недельный скачок стал неожиданным. Аналитики отмечают, что динамика цен на этот продукт традиционно воспринимается как маркер инфляции в рознице.
Ранее мы рассказали о датах мартовских выплат пособий и пенсий жителям Омской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Оформившие самозанятость в Омской области заработали за 2025 год 29 млрд рублей.